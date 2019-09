Reddingswerkers zoeken op de Bahamas in de ravage die de orkaan Dorian achterliet nog steeds naar overlevenden. De eilandengroep heeft nog steeds niet goed in kaart hoe groot de schade is die de ergste storm die het land ooit trof, heeft aangericht. Meer dan dertienduizend huizen zijn verwoest of ernstig beschadigd.

Tienduizenden mensen hebben dringend behoefte aan voedsel en water. Premier Hubert Minnis spreekt van "een van de grootste rampen die ons land ooit trof".

Er zijn zeven dodelijke slachtoffers geborgen, maar de premier vreest dat er nog veel lichamen onder het puin liggen. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat de telefoonlijnen op de meeste eilanden niet werken.

Veel inwoners plaatsten oproepen van vermisten op sociale media, in de hoop iets van hun geliefden te vernemen. Het gaat om vele honderden berichtjes.

Zuiden VS maakt zich op voor de storm

Het Rode Kruis staat klaar om te helpen, maar zolang de luchthaven niet operationeel is, kan de hulporganisatie er niet heen. Volgens de woordvoerder heeft 99 procent van de Bahamanen "enige vorm van noodhulp" nodig. Ongeveer 76.000 mensen zijn getroffen. Schoon drinkwater, dekzeilen en dekens hebben prioriteit.

Ondertussen maakt het zuiden van de Verenigde Staten zich op voor de komst van Dorian. Het is inmiddels een orkaan van de tweede categorie. Maar dat maakt het risico op problemen niet minder groot; de kans is reëel dat de storm gepaard gaat met veel waterval en dus overstromingen. Meer dan een miljoen mensen in de staten Florida, Georgia en South Carolina zijn inmiddels gedwongen geëvacueerd.

Scholen, universiteiten en winkels hebben hun deuren gesloten in afwachting van de orkaan. De gouverneurs van de drie staten hebben de noodtoestand uitgeroepen. Het leger staat paraat met twaalfduizend soldaten die direct in kunnen grijpen als zich als gevolg van Dorian grote problemen voordoen.