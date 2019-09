Twee grote Zuid-Afrikaanse bedrijven sluiten hun winkels in Nigeria nadat die het doelwit zijn geworden van wraakacties. De aanvallen zijn een reactie op het aanhoudende geweld tegen migranten in Zuid-Afrika. De afgelopen dagen werden voornamelijk Nigerianen daar het slachtoffer van.

Het gaat om telecombedrijf MTN en supermarktketen Shoprite. De Zuid-Afrikaanse bedrijven zeggen dat hun panden in Nigeria zijn aangevallen na het oplaaiende geweld tegen migranten in Zuid-Afrika.

Beide bedrijven stellen verontrust te zijn door het toenemende geweld tegen migranten uit andere Afrikaanse landen, onder wie Nigerianen. MTN zegt "elke vorm van geweld, vooroordelen en xenofobie te veroordelen".

Winkels in Zuid-Afrika die eigendom zijn van Afrikaanse migranten, met name die van Nigerianen, zijn al dagenlang het doelwit van tegenstanders van immigratie. De Zuid-Afrikaanse politie heeft de afgelopen dagen bij ongeregeldheden tientallen mensen aangehouden. Ook zouden er meerdere doden gevallen zijn.

Een politieagent in confrontatie met plunderaars in Johannesburg tijdens de onrust op 1 september 2019. (Foto: Getty Images)

Vijandigheid jegens migranten

De verhoudingen staan op scherp in Zuid-Afrika sinds maandag in Johannesburg anti-immigratierellen zijn uitgebroken. In de grootste stad van het land kwamen 5 mensen om en werden zeker 189 anderen opgepakt.

De president van Zuid-Afrika Cyril Ramaphosa veroordeelde het geweld als "totaal onacceptabel" en stelde dat xenofobie "compleet indruist tegen de waarden" die Zuid-Afrikanen uitdragen.

Volgens burgemeester van Johannesburg Herman Mashaba komen de rellen overeen met eerdere ongeregeldheden en zijn die het resultaat van een groeiende vijandigheid jegens migranten.

Groeiende armoede

Het is onduidelijk waarom de spanningen tussen Zuid-Afrikanen en migranten uit andere Afrikaanse landen juist nu oplaaien. Volgens experts spelen de hoge werkloosheid en de negatieve economische vooruitzichten in het land een belangrijke rol. In Zuid-Afrika wonen minder dan 4 miljoen migranten op een populatie van 50 miljoen.

De recente golf van geweld doet denken aan eerdere incidenten. In 2015 kwamen zeker zeven mensen om bij anti-immigratiegeweld. Eerder, in 2008, kwamen zo'n zestig mensen om het leven bij soortgelijke incidenten.