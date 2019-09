De AKP van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de disciplinaire afdeling van de partij opdracht gegeven een procedure tegen onder anderen oud-premier Ahmet Davutoglu te starten. Dat moet ertoe leiden dat hij en drie anderen uit de partij worden gezet, zo meldt de Turkse krant Hürriyet.

De positie van Davutoglu, die tussen 2014 en 2016 premier van Turkije was maar door Erdogan gedwongen werd af te treden ten faveure van Binali Yildirim, is volgens ingewijden onhoudbaar geworden vanwege zijn vermeende plannen een nieuwe politieke partij op te richten.

Erdogan gaf afgelopen weekend tijdens een speech in Konya, uitgerekend de thuisstad van Davutoglu, al een voorzetje voor de afzettingsprocedure door te stellen dat de partij niet langer "dezelfde weg kan bewandelen met hen die de binding met de politieke koers van de partij hebben verloren".

De verwachting is dat Davutoglu nog voor het einde van het jaar zijn nieuwe politieke beweging zal aankondigen. Voormalig AKP-minister Ali Babacan is van plan hetzelfde te doen. Hij stapte in juli uit eigen beweging op. Hij was achtereenvolgens minister van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en vicepremier.

Davutoglu nam geen blad voor de mond

Davutoglu heeft de afgelopen maanden meermaals felle kritiek op Erdogan en de AKP geuit, wat ongebruikelijk is voor partijleden. Zo was hij het niet eens met het besluit de uitslag van de burgemeestersverkiezing in Istanboel van maart ongeldig te laten verklaren.

Daarnaast vond hij de manier waarop vorige maand drie burgemeesters in het zuidoosten van Turkije werden afgezet onhandig. Ook impliceerde hij dat de staat mogelijk een rol heeft gespeeld in de verschillende aanslagen tijdens zijn regeerperiode, waarbij bijna tweehonderd doden vielen. Dat kwam hem op stevige kritiek van de regeringsgezinde media te staan.