Hongkong trekt het omstreden uitleveringswetsvoorstel woensdag definitief in, meldt een regeringsmedewerker woensdag. Vanwege het wetsontwerp, dat eerder voor onbepaalde tijd werd opgeschort, is het al ruim drie maanden onrustig in Hongkong.

Vijf eisen van demonstranten Definitieve intrekking van het wetsvoorstel

Onafhankelijk onderzoek naar handelen van politie

Regering moet het woord 'rellen' niet meer gebruiken met betrekking tot de ongeregeldheden

Vrijlating van opgepakte demonstranten en intrekking van aanklachten tegen hen

Universeel stemrecht voor inwoners van Hongkong

De Hongkongse bestuurder Carrie Lam zal de definitieve intrekking woensdag officieel bekendmaken, aldus de bron. Het is niet duidelijk of daarmee ook een einde komt aan de grote onrust in Hongkong.

Honderdduizenden Hongkongers hebben de afgelopen dertien weken tegen het wetsvoorstel gedemonstreerd. Zij zijn fel tegen de invoering van de wet, omdat dit uitlevering aan China mogelijk maakt. Ze vrezen dat Peking de wet zal misbruiken om politieke tegenstanders te berechten.

De protesten in Hongkong draaien niet alleen meer om de uitleveringswet. De demonstranten, die de laatste weken dagelijks actievoeren, eisen onder meer een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld van de afgelopen tijd.

De demonstranten en de oproerpolitie zijn regelmatig met elkaar in botsing gekomen. De partijen reageren steeds heftiger op elkaar. Zo hebben demonstranten afgelopen weekend meer dan tachtig molotovcocktails gegooid. Het aantal arrestaties van demonstranten steeg na het onrustige weekend naar 1.117.

Eerder werd bericht dat Lam de eisen van de demonstranten had voorgelegd aan de centrale regering van China, maar dat deze vervolgens van tafel werden geschoven. Ze had het wetsvoorstel begin juli voor onbepaalde tijd opgeschort, maar weigerde destijds verdere stappen te nemen.