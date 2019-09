Het dodental door orkaan Dorian op de Bahama's is gestegen naar zeven, aldus de autoriteiten woensdag. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de orkaan in het Caribisch gebied heeft veroorzaakt

De orkaan kwam in de nacht van zaterdag op zondag aan land, met verwoestingen, overstromingen en stroomstoringen tot gevolg. Meerdere eilanden zitten zonder telefoonverbinding.

Theo Neilly, de consul-generaal van de Bahama's in de Verenigde Staten, benadrukt dat de situatie nog niet volledig in kaart is gebracht. "We verwachten extreme schade", aldus Neilly.

Het Rode Kruis meldt dat mogelijk dertienduizend woningen zijn verwoest of zwaar beschadigd zijn geraakt. Dit geldt voor 60 procent van de woningen in Marsh Harbour, de derde stad van de eilandenstaat.

Door het slechte weer kunnen hulpdiensten niet alle eilanden bereiken. Daardoor is onder meer onduidelijk hoe het in de grote stad Freetown op Grand Bahama gaat. Op dat eiland waren de vloedgolven door Dorian 3,7 tot 5,5 meter hoger dan normaal.

Volgens een eerste schatting van de VN-Wereldvoedselorganisatie hebben mogelijk 60.000 mensen voedselhulp nodig.

Het oog van de orkaan ging met windsnelheden tot 295 kilometer per uur over een deel van de Bahama's. Dorian is inmiddels afgezwakt van de vijfde naar de tweede categorie en gaat met windsnelheden van 175 kilometer per uur richting de Verenigde Staten.

Orkaan komt dicht bij Amerikaanse staat Florida

Meteorologen verwachten dat de orkaan dinsdag en woensdag "gevaarlijk dicht bij" de Amerikaanse staat Florida zal komen en de komende dagen krachtig zal zijn. Uit voorzorg zijn meer dan een miljoen inwoners van de zuidoostelijke Amerikaanse staat geëvacueerd.

Georgia, South Carolina en North Carolina krijgen donderdag mogelijk ook te maken met hoge windsnelheden en gevaarlijke vloedgolven. Inwoners langs de kust worden daarom geëvacueerd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na Florida en Georgia ook de noodtoestand uitgeroepen in South Carolina. Hiermee krijgt de staat onder meer toegang tot federale fondsen.