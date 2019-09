Winkelaars in de Amerikaanse vestigingen van supermarktketen Walmart mogen wapens niet zichtbaar meer bij zich dragen. Ook gaat de keten diverse soorten munitie niet meer verkopen, waaronder de patronen met een kaliber van 5,56 millimeter, schrijft Business Insider dinsdag. Dat soort munitie wordt onder andere gebruikt in een AR-15-geweer, dat bij veel massaschietpartijen in de VS door aanslagplegers werd gebruikt.

Walmart neemt de beslissing vanwege de twee recente massaschietpartijen die in hun winkels plaatsvonden. In El Paso (Texas) vielen 22 doden en in Southaven (Mississippi) werden twee Walmart-medewerkers gedood.

Door de schietincidenten werd de roep om de wapenverkoop in te perken steeds luider. Diverse Walmart-winkels zouden sinds augustus zijn ontruimd nadat klanten in paniek raakten toen zij vuurwapens zagen bij andere bezoekers.

Daarom mogen klanten vanaf dinsdag geen vuurwapens zichtbaar meer bij zich dragen. Als een bezoeker een wapen weet te verbergen, mag deze alsnog mee de winkel in.

Walmart doet handpistolen volledig in de ban

De supermarktketen implementeert ook zijn eerste aanpassingen in de wapenverkoop. In Alaska stopt Walmart met de verkoop van handpistolen, waardoor de winkel in geen enkele Amerikaanse staat nu nog dergelijke wapens verkoopt.

Behalve het schrappen van de verkoop van de kogels met een kaliber van 5,56 millimeter, haalt Walmart ook de .223-kogel uit de schappen. Die ammunitie wordt bijvoorbeeld geproduceerd voor jachtgeweren, maar er zijn ook grote magazijnen beschikbaar voor militaire wapens.

Begin augustus kwamen in Dayton nog tien mensen om het leven toen iemand het vuur opende met een wapen dat gebruik maakte van .223-patronen.

'Aandeel Walmart van munitieverkoop gaat meer dan halveren'

Walmart is jaarlijks goed voor 20 procent van de munitieverkoop in de Verenigde Staten. Door de aanpassingen verwacht CEO Doug McMillon dat het aandeel van de supermarktketen gaat dalen naar 9 procent en mogelijk zelfs naar 6 procent.

Eerder schroefde Walmart de verkoop van gewelddadige spellen al tijdelijk terug, maar benadrukte dat dit geen gevolgen had voor de lange termijn.