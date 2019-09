Bijna 80 procent van de leden van de Vijfsterrenbeweging (M5S) is voor een regeringscoalitie met de Democratische Partij (PD), blijkt dinsdagavond uit een online stemming onder M5S-leden. Volgens partijleider van M5S Luigi Di Maio is de politieke crisis in het land nu ten einde.

Eerder sprak de Italiaanse premier Guiseppe Conte zijn steun al uit voor een dergelijke regering, die "Italië kan hervormen".

De vorige regering van Italië, een coalitie tussen M5S en de rechts-radicale partij Lega van vicepremier Matteo Salvini, viel eerder in augustus uit elkaar, nadat Salvini aankondigde niet langer met zijn partner te kunnen samenwerken.

De Lega-leider stuurde aan op nieuwe verkiezingen. Zijn partij doet het momenteel goed in de peilingen. M5S heeft in de afgelopen maanden juist grote verliezen geleden in de peilingen en maakte zich mede daarom hard om nieuwe verkiezingen te voorkomen.

Partijen sloten eind augustus voorlopig akkoord

M5S en PD sloten eind augustus een voorlopig akkoord, maar tot verbazing van de PD kwam Di Maio daarna met nieuwe harde eisen.

Een aantal strenge beleidseisen van de Vijfsterrenbeweging zouden door de Democratische Partij moeten worden nageleefd, zoals het terugschroeven van het aantal parlementariërs en het inperken van migrantenreddingen op de Middellandse Zee.

Ook wilde Di Maio nog een stemming onder zijn partijleden houden. Als meer leden tegen hadden gestemd, ging de coalitievorming alsnog niet door. Daarnaast moest PD accepteren dat Conte aanbleef als premier.

Dat de twee partijen gaan samenwerken is opmerkelijk te noemen. M5S kwam op als een anti-establishmentbeweging en PD behoort als traditionele partij tot de politieke status quo die door M5S werd verworpen.