Acht schoolkinderen zijn dinsdag omgekomen bij een steekincident in China, meldt persbureau AFP. Twee andere kinderen raakten gewond. De politie heeft een veertigjarige verdachte aangehouden. Het motief van de man is onduidelijk.

Het incident vond plaats in het dorp Chaoyangpo in de centrale provincie Hubei. De lokale autoriteiten zeggen alles in het werk te stellen om scholieren psychologische begeleiding te bieden.

China is de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door aanvallen met messen. De autoriteiten besloten daarom de beveiliging op scholen op te schroeven. Het is onduidelijk hoe de beveiliging was op de school in Chaoyangpo.

Bij een steekpartij in april doodde een man twee studenten met een mes in de centrale provincie Hanan.

In oktober vorig jaar verwondde een vrouw veertien kinderen met een mes op een kleuterschool in de zuidwestelijke provincie Sichuan.

En bij steekincident in april 2018 doodde een man negen scholieren die op weg waren naar huis.