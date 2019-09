De Braziliaanse president Jair Bolsonaro gaat vrijdag niet naar een regionale top over de branden in het Amazonegebied. Bolsonaro kan volgens een woordvoerder niet naar Colombia gaan, omdat hij zich moet voorbereiden op een medische ingreep.

Bolsonaro gaat komende zondag weer onder het mes. Het gaat om de vierde operatie sinds hij vorig jaar ernstig gewond is geraakt door een steekpartij tijdens zijn verkiezingscampagne. De president mag vanwege de ingreep vanaf vrijdag geen vast voedsel meer nuttigen. Daarom kan hij volgens zijn woordvoerder niet naar de top.

Brazilië overweegt nog een vervanger te sturen of om uitstel van de bijeenkomst te vragen. Artsen zeggen dat Bolsonaro na de operatie in São Paulo tien dagen rust moet houden.

De president heeft al gezegd dat hij later deze maand wel naar de Algemene Vergadering van de VN in New York wil gaan. "Ik zal desnoods voor de VN verschijnen in een rolstoel of op een brancard. Ik ga omdat ik over de Amazone wil praten", zei Bolsonaro tegen verslaggevers bij zijn ambtswoning in Brasilia.