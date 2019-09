Bij het inferno op de duikersboot The Conception zijn zeker acht doden gevallen, aldus de sheriff van het Californische Santa Barbara. Voor het leven van nog eens 26 anderen wordt gevreesd.

Vier lichamen waren in het schip geborgen dat inmiddels op 18 meter diepte op de oceaanbodem ligt. Duikers van de kustwacht vonden later nog vier lichamen in de omgeving van het wrak. De identiteit van de slachtoffers zal door middel van DNA-onderzoek moeten worden achterhaald.

De autoriteiten houden rekening met veel meer doden en de onderzeese zoektocht langs de kust gaat door. Mogelijk zijn alle 34 passagiers die benedendeks lagen te slapen omgekomen.

Niet bekend hoe het vaartuig vlam kon vatten

De 23-meter lange boot is ter hoogte van Santa Cruz Island in de problemen geraakt. Het is niet bekend hoe het vaartuig vlam kon vatten. De opvarenden waren op een driedaagse duiktrip en verreweg de meesten van hen sliepen in de kajuit toen de brand uitbrak.

Vijf bemanningsleden die al wakker waren en zich op het bovendek bevonden, konden op tijd in het water springen, waarna zij door een passerend pleziervaartuig werden gered. Een van hen heeft lichte verwondingen opgelopen. Toen de hulpdiensten rond drie uur 's nachts (lokale tijd) een melding kregen, stond het schip al volledig in brand.