De leider van de Hongkongse regering Carrie Lam zou willen aftreden "als ik die keuze zou hebben", blijkt uit een gelekt audiofragment dat in handen is van persbureau Reuters. Het fragment wekt daarmee het vermoeden dat zij van Chinese autoriteiten niet mag aftreden.

Lam zou haar uitspraak vorige week hebben gedaan in het gezelschap van zakenmannen tijdens een besloten bijeenkomst. De leider zou emotioneel hebben geklonken en noemde het "onacceptabel" dat iemand in haar positie een dergelijke situatie in Hongkong heeft veroorzaakt. Daarvoor zou Lam haar excuses willen aanbieden en meteen willen opstappen.

Ook vertelde ze "zeer gelimiteerd" te zijn in de manieren waarop Hongkong mag reageren op de massaprotesten. Volgens haar is het bovendien onwaarschijnlijk dat China het leger gaat inzetten tegen de demonstranten. "Daar heeft Peking geen plannen voor."

'Audiofragment bevestigt vermoeden van invloed Peking op Hongkong'

Als het audiofragment daadwerkelijk van Lam afkomstig is, bevestigen haar uitspraken het vermoeden in Hongkong dat Peking en dus niet de lokale regering momenteel over de regio regeert.

Het afgelopen weekend kwamen demonstranten en agenten opnieuw tot harde confrontaties. Meer dan 150 demonstranten werden opgepakt. Agenten zetten 241 traangasbuisjes en 92 rubberkogels in, terwijl zeker tachtig molotovcocktails richting hen zijn gegooid.

Hongkongers voeren al zeker dertien weken actie nadat de regering van Lam een omstreden wet introduceerde rondom uitleveringen aan China. Demonstranten eisen onder meer de definitieve intrekking van deze wet. Ook moet er volgens demonstranten een onderzoek komen naar politiegeweld.

Elke dag vinden er demonstraties plaats in Hongkong. Deze maandag en dinsdag zijn er nieuwe algemene stakingen.