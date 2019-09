Het eiland New Providence in de Bahama's zit zonder stroom, meldt de Bahamaanse elektriciteitscentrale (BPL). Zeker 70 procent van de ruim 300.000 inwoners van de eilandengroep woont op New Providence, dat in de nacht van zondag op maandag werd getroffen door de zware orkaan Dorian.

De stroomuitval zou zijn veroorzaakt doordat water binnendrong bij een belangrijke stroomcentrale. "Dat leidde tot een hele reeks gebeurtenissen met als hoogtepunt stroomuitval op het hele eiland", aldus de BPL. Reparatiewerkzaamheden zouden zijn vertraagd door de vele overstromingen.

Dorian zou de zwaarste orkaan zijn die ooit op de westelijke eilanden van de Bahama's is voorgekomen.

Aanvankelijk haalde de storm windstoten tot en met 295 kilometer per uur, waardoor het een storm van de vijfde en dus zwaarste categorie was. Inmiddels is Dorian afgezwakt tot een orkaan van de vierde categorie.

'Meerdere doden op Abaco-eilanden'

Het oog van de storm is inmiddels de Abaco-eilanden gepasseerd. Lokale media zoals Bahamas Press schrijven op basis van bronnen dat er daar meerdere doden zijn gevallen, maar het Bahamaanse ministerie van Gezondheid sprak nog niet over dodelijke slachtoffers.

Ook de minister van Buitenlandse Zaken Darren Henfield kon de berichtgeving van de Bahamas Press niet bevestigen, maar gaf toe dat ook hij signalen heeft binnengekregen van drijvende lichamen. "Maar om deze berichten te bevestigen moeten we zelf naar het rampgebied toe".

Beelden op sociale media tonen de erbarmelijke situatie. Er is veel schade aan auto's en wegen liggen bezaaid met stukken hout en metaal. Daarnaast zouden zeker dertienduizend gebouwen beschadigd of vernietigd zijn. Volgens de Bahamaanse minister-president Hubert Minnis is de verwoesting "ongekend", zo laat hij weten op Twitter.

Meer dan duizend vluchten geannuleerd in VS

De Amerikaanse staat Florida maakt zich klaar voor de komst van Dorian. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en maandag zijn meer dan duizend vluchten geannuleerd, schrijft CNN. Drie grote vliegvelden, Fort Lauderdale-Hollywood, Orlando Melbourne en Palm Beach, sluiten de deuren al om 12.00 uur.

Gouverneurs van de staten South Carolina en Georgia hebben meer dan een miljoen inwoners geadviseerd om tijdelijk hun huizen achter te laten, schrijft NBC News. Dorian zou daar in de loop van de week aan land komen.