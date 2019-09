Zeker vier personen zijn omgekomen na een brand in een boot die voer bij een eiland bij de Amerikaanse staat Californië. Er worden nog 29 opvarenden vermist, meldt persbureau Associated Press.

De boot is ter hoogte van het eiland Santa Cruz in de problemen geraakt. Het is niet bekend hoe het vaartuig vlam kon vatten.

Vijf bemanningsleden sprongen na het uitbreken van het brand in het water, waarna zij door een passerende pleziervaartuig werden gered. Een van hen heeft lichte verwondingen opgelopen.

Volgens de kustwacht is de boot meer dan 20 meter lang. Het vaartuig is inmiddels grotendeels gezonken, ongeveer 18 meter van de kust vandaan. De lichamen van de opvarenden zijn in de omgeving gevonden.