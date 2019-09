Meer dan dertig mensen zijn vermist na het in brand vliegen van een boot die voer bij een eiland bij de Amerikaanse staat Californië. De kustwacht is in groten getale uitgerukt, meldt een woordvoerder aan onder meer CNN.

De boot is ter hoogte van het eiland Santa Cruz in de problemen geraakt. Het is niet bekend hoe het vaartuig vlam kon vatten.

De kustwacht is erin geslaagd om vijf mensen te redden, maar tientallen anderen zijn vermist geraakt. Tegen CNN wordt gezegd dat er dodelijke slachtoffers te betreuren zijn, maar het is niet duidelijk hoeveel.

Een van de geredde personen heeft lichte verwondingen opgelopen.

Volgens de kustwacht is de boot meer dan 20 meter lang.