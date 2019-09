De zware orkaan Dorian is zondagnacht over de Bahama's getrokken. Het oog van de storm is inmiddels de Abaco-eilanden gepasseerd. Er worden windsnelheden tot 295 kilometer per uur gemeten. Daarmee is Dorian een van de zwaarste orkanen die de kust van de VS ooit heeft getroffen.

De orkaan koerst af op de Amerikaanse staat Florida, waar al duizenden mensen zijn geëvacueerd. Tankstations en supermarkten houden uit voorzorg hun deuren gesloten. Veel winkels hebben toch lege schappen, omdat veel mensen de afgelopen dagen voedsel hebben gehamsterd.

Dorian is uitgegroeid tot een orkaan van categorie 5, de zwaarste categorie. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) spreekt over Dorian als een "extreem gevaarlijke" orkaan.

Volgens het weerinstituut is het de zwaarste orkaan die ooit op de westelijke eilanden van de Bahama's is voorgekomen. De voorspelling is dat Dorian nog minstens vijf dagen als orkaan zal razen.

Eerste beelden laten schade aan gebouwen en auto's zien

Niet alleen de orkaan zelf kan grote problemen veroorzaken, maar ook de stortregens en windstoten in zijn kielzog, waarschuwt NHC.

Eerste beelden laten schade aan gebouwen en auto's zien. In de straten klinken tientallen auto-alarmen. De weg ligt bezaaid met stukken hout en metaal. Vooralsnog zijn er geen meldingen over slachtoffers.

Ook in Georgia en South Carolina vinden evacuaties plaats

Dorian lijkt Florida te schampen en langs de kust verder te trekken, maar dat kan alsnog gepaard gaan met flinke windhozen. Inwoners van andere gemeenten langs de kust krijgen het advies een veilig heenkomen te zoeken. Onder meer het gebied waar Mar-a-Lago, het geliefde golfresort van president Donald Trump zich bevindt, lijkt getroffen te worden.

Ook in de Amerikaanse staten Georgia en South Carolina ten noorden van Florida worden mensen geëvacueerd en bereiden inwoners zich met zandzakken voor op de naderende orkaan.

Federale hulporganisatie FEMA heeft grote hoeveelheden voedsel, water en noodgeneratoren naar de zuidelijke staten gestuurd.