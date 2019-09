De zware orkaan Dorian is zondagnacht over de Bahama's getrokken. Het oog van de storm is inmiddels de Abaco-eilanden gepasseerd. Er worden windsnelheden tot 295 kilometer per uur gemeten. De orkaan koerst af op de Amerikaanse staat Florida, waar al duizenden mensen zijn geëvacueerd.

Eerste beelden laten schade zien aan gebouwen en auto's. Vooralsnog zijn er geen meldingen van slachtoffers.

Dorian lijkt Florida te schampen en langs de kust verder te trekken, maar dat kan alsnog gepaard gaan met flinke windhozen. Inwoners van andere gemeenten langs de kust krijgen het advies een veilig heenkomen te zoeken.

Ook in de Amerikaanse staten Georgia en South Carolina ten noorden van Florida worden mensen geëvacueerd en bereiden inwoners zich met zandzakken voor op de naderende orkaan.

Dorian is uitgegroeid tot een orkaan van categorie 5, de zwaarste categorie. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) spreekt over Dorian als een orkaan die "extreem gevaarlijk" is. Volgens het weerinstituut is het de zwaarste orkaan die ooit op de westelijke eilanden van de Bahama's is voorgekomen. De voorspelling is dat Dorian nog minstens vijf dagen als orkaan zal razen.