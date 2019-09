De schutter die zaterdagmiddag in de Texaanse plaatsen Midland en Odessa een bloedbad aanrichtte, handelde volgens de politie in zijn eentje en zijn er geen aanwijzingen dat het een terroristische aanslag was. Het dodental van de schietpartij is opgelopen tot zeven slachtoffers.

De dader was een 36-jarige blanke man die woonde in Odessa. Hij was een bekende van de politie en had al wat veroordelingen op zijn naam staan. Ook zou hij volgens lokale media een antecedentenonderzoek niet goed zijn doorgekomen. De politie kon nog niets zeggen over het motief van de dader.

President Donald Trump noemde de dader een "very sick person", maar zei er ook bij dat een antecedentenonderzoek bij het kopen van wapens geen oplossing is voor het recente geweld. In gesprek met journalisten zei Trump dat hij samen met Democraten en Republikeinen wil werken aan nieuwe wapenwetgeving zodra het Congres deze maand terug is van vakantie.

Het bloedbad begon zaterdagmiddag toen twee politieagenten de man aanhielden omdat hij zijn knipperlicht niet zou hebben gebruikt. De man begon meteen te schieten met een AR-geweer. De man ontvluchtte de auto en kaapte een busje van de Amerikaanse posterijen en begon op voorbijgangers te schieten. Vijftien kilometer verder werd de man op de parkeerplaats van een bioscoop klemgereden door de politie en doodgeschoten.

Naast de zeven dodelijke slachtoffers zijn er 22 mensen gewond geraakt, onder wie een meisje van 17 maanden die in haar gezicht is geschoten.