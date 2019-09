De zware orkaan Dorian is zondagnacht over de Bahama's getrokken. De oog van de storm is inmiddels het eiland Abacos gepasseerd en is nu bijna bij Great Bahama. Er werden windsnelheden tot 295 kilometer per uur gemeten. De orkaan koerst af op de Amerikaanse staat Florida, waar al verschillende evacuaties hebben plaatsgevonden.

Dorian is inmiddels uitgegroeid tot een orkaan van categorie 5, de zwaarste categorie. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) spreekt over Dorian als een orkaan die "extreem gevaarlijk" is. Volgens het weerinstituut is het de zwaarste orkaan die ooit op de westelijke eilanden van de Bahama's is voorgekomen.

Eerste beelden laten schade zien aan gebouwen en auto's. Vooralsnog zijn er geen meldingen van slachtoffers.

Er dreigen vloedgolven tot zeven meter hoogte. Er is te vrezen voor "extreme vernietiging", zei het NHC verder. De premier van de Bahama's heeft inwoners opgeroepen om naar het hoofdeiland af te reizen.

Verplichte evacuaties in Florida

De Amerikaanse autoriteiten hebben voor delen van Palm Beach en het erboven gelegen Martin County en Brevard County uit voorzorg verplichte evacuaties afgekondigd. De evacuaties gelden voor mensen in laaggelegen gebieden, inwoners van stacaravans en de bewoners van de schiereilanden. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Inwoners van andere gemeenten langs de kust krijgen het advies een veilig heenkomen te zoeken. Ook in de Amerikaanse staten Georgia en South Carolina ten noorden van Florida bereiden inwoners zich met zandzakken voor op de naderende orkaan.

Het is niet helemaal zeker of de orkaan aan land komt in Florida. Het oog van de wervelstorm kan ook boven zee blijven hangen en richting het noorden langs de kust van de Verenigde Staten scheren. De orkaan lijkt zich langzamer in westelijke richting te verplaatsen en langer boven de eilanden te blijven hangen, waardoor deze voor nog meer schade kan zorgen.