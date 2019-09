De rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft bij de deelstaatverkiezingen in Duitsland veel winst geboekt. Ondanks die winst is de partij niet de grootste in de deelstaten Saksen en Brandenburg, blijkt uit een exitpoll van de ARD.

De conservatieven van de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) en haar sociaal-democratische coalitiepartner (SPD) hebben flink moeten inleveren. Daarmee is haar toch al onstabiele regerende coalitie een dubbele slag toegebracht.

De christendemocraten van Merkel bleven de grootste partij in Saksen, maar zagen hun aandeel in aantal stemmen met 7,4 procentpunt dalen tot 32 procent vergeleken met de laatste verkiezingen in 2014. AfD volgt volgens de exitpoll op de tweede plaats met 27,5 procent.

In Brandenburg behaalt de AfD volgens de exitpoll 22,5 procent. De verwachting was dat in Brandenburg de SPD, de partij van sociaaldemocraat Dietmar Woidke veel zou verliezen, maar het verlies blijkt in de exitpoll minder groot. De SPD staat op 27,5 procent van de stemmen en blijft dus de grootste in de deelstaat.

De SPD regeert in de deelstaat al sinds de Duitse hereniging in 1990. De coalitie is in zowel Saksen als Brandenburg wel de meerderheid kwijt door het verlies.