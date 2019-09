De rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft bij de deelstaatverkiezingen in Duitsland zondag veel winst geboekt. Ondanks die winst is de partij niet de grootste in de deelstaten Saksen en Brandenburg, blijkt uit de officiële uitslagen.

De conservatieven van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar sociaal-democratische coalitiepartner (SPD) hebben flink moeten inleveren bij de deelstaatverkiezingen. Daarmee is haar toch al onstabiele regerende coalitie een dubbele slag toegebracht.

De christen-democraten van Merkel (CDU) bleven de grootste partij in Saksen, maar zagen hun aandeel in het aantal stemmen met 7,3 procentpunt dalen tot 32,1 procent vergeleken met de laatste verkiezingen in 2014. De rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) volgt op de tweede plaats met 27,5 procent (2014: 9,7 procent), blijkt uit de officiële uitslagen.

In Brandenburg, dat Berlijn omringt, klampen de sociaal-democraten (SPD) zich vast aan de eerste plaats met 26,2 procent van de stemmen, voor de AfD op 23,5 procent. De SPD regeert in de deelstaat al sinds de Duitse hereniging in 1990.

Mogelijke regeringsformatie in beide deelstaten

Ondanks de winst voor CDU en SPD is de AfD de op één na sterkste partij in beide deelstaten, zoals eerder al in Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern. Bijna 30 jaar na de Duitse eenwording betekent dit een verdere verschuiving in het partijlandschap. In beide staten staat een moeilijke regeringsformatie voor de deur.

In Brandenburg regeerde premier Dietmar Woidke (SPD) tot nu toe met Die Linke, in Saksen leidde Michael Kretschmer (CDU) een coalitie met de SPD. Deze allianties moeten nu op zoek naar een extra coalitiepartner. Daarvoor lijken Die Grünen het meest geschikt.

De tegenslagen voor de regerende partijen waren niet zo groot als gevreesd, maar kan het uiteenvallen van de nationale coalitie onder leiding van Merkel bespoedigen. Commissies van de in de Bondsdag vertegenwoordigde partijen komen maandag in Berlijn bijeen om de uitslag van de deelstaatverkiezingen te bespreken.