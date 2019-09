Opnieuw waren er in de nacht van zaterdag op zondag confrontaties tussen demonstranten en agenten in Hongkong. De politie arresteerde meer dan vijftig betogers en vuurde twee waarschuwingsschoten af. Demonstranten gooiden met brandbommen en stenen.

De confrontaties concentreerden zich zondagochtend bij enkele treinstations richting het vliegveld. De betogers waren van plan om alle toevoerwegen naar de luchthaven te blokkeren.

Politie en demonstranten leverden strijd in de treinstellen en op enkele stations. De autoriteiten legden het treinverkeer naar de luchthaven stil.

De demonstranten eisen meer democratie in de voormalige Britse kroonkolonie en wijzen de groeiende inmenging vanuit de Chinese hoofdstad Peking af.

Politie zette zaterdag waterkanonnen en traangas in

De Hongkongse politie heeft zaterdag bij betogingen waterkanonnen en traangas ingezet. Het water dat daarbij gebruikt werd, bevatte blauwe verf. Dit leidde ertoe dat de betogers gemarkeerd werden. Deze maatregelen werden genomen nadat demonstranten met bakstenen en molotovcocktails hadden gegooid.

De demonstranten hielpen elkaar met het verwijderen van de verf van hun lichaam en kleding. Dit deden ze bijvoorbeeld door via chatapps schoonmaaktips te delen en op diverse plekken alcoholdoekjes achter te laten.

In de buurt van het hoofdkantoor van de politie hebben demonstranten een grote barricade gebouwd en in brand gestoken. Het vuur is inmiddels gedoofd door de brandweer.

De politie heeft uit voorzorg barrières rondom belangrijke overheidsgebouwen geplaatst. Ook staan zeker twee waterkanonnen klaar. Die werden vorig weekend voor het eerst sinds de start van de betogingen ingezet.

Deze week zijn prominente activisten opgepakt

Meerdere prominente prodemocratische activisten werden vrijdag opgepakt. Joshua Wang, die in 2014 wereldwijd bekend werd als een belangrijke leider van de Occupy-protesten, was een van hen.

Hij uit hevige kritiek op de politie. "Het is compleet belachelijk dat de politie specifieke prominente figuren van vroegere bewegingen oppakt en hen neerzet als leiders van de protesten", schrijft hij op Twitter. De activist, die op borgtocht vrij is, benadrukt dat de protestbeweging geen leiders heeft.

De demonstraties begonnen drie maanden geleden uit onvrede over een wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk maakt, maar inmiddels uiten de deelnemers ook hun ongenoegen over andere kwesties in de regio.