Bij een schietpartij in de plaatsen Midland en Odessa in de Amerikaanse staat Texas zijn zaterdag vijf mensen gedood. Minstens 21 mensen raakten gewond. De schutter is door de politie neergeschoten.

De burgemeester van Midland heeft tijdens een persconferentie gezegd dat het gaat om een witte man van in de dertig. De politie weet niet wat het motief van de schutter was.

In eerste instantie ging de politie nog uit van twee afzonderlijke schutters in twee verschillende voertuigen.

Het bloedbad begon toen de verdachte bij een verkeerscontrole in Midland werd tegengehouden. Hij schoot de agent neer en sloeg op de vlucht.

Het was extra druk op straat vanwege Labor Day

Vervolgens stal de schutter een busje van het postbedrijf USPS en begon vanuit de auto op medeweggebruikers en winkelend publiek te schieten. Vanwege het Labor Day Weekend in de Verenigde Staten was het extra druk in de winkelcentra langs de route.

De schutter werd 15 kilometer verderop door de politie op de parkeerplaats van een bioscoopcomplex in Odessa klemgereden. Tijdens het vuurgevecht dat daar op volgde, is de schutter om het leven gekomen.

Vier weken na bloedbad El Paso

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter laten weten dat hij op de hoogte is gesteld van de situatie. De politie en de federale recherchedienst FBI onderzoeken de zaak, aldus de president.

Begin augustus, precies vier weken geleden, richtte een schutter in de Texaanse stad El Paso een bloedbad aan. Toen schoot een man in een filiaal van Walmart 22 mensen dood. Onder de slachtoffers waren veel Mexicanen.