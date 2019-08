Bij een schietpartij in de plaatsen Midland en Odessa in de Amerikaanse staat Texas zijn zaterdag vijf mensen gedood. Minstens 21 mensen raakten gewond. De schutter, een blanke man van in de dertig, is door de politie neergeschoten

In eerste instantie ging de politie nog uit van twee afzonderlijke schutters. Die zouden vanuit hun auto op voorbijgangers aan het schieten zijn nabij een filiaal van een Cinergy-bioscoop en Midland en Odessa in West-Texas. Beide bioscopen liggen vijftien kilometer van elkaar af.

De schutter zou een busje hebben gekaapt van USPS, de Amerikaanse posterijen. Hij is door de politie nabij de bioscoop in Odessa neergeschoten en is daarbij om het leven gekomen.

De burgemeester van Midland heeft tijdens een persconferentie gezegd dat hij niet weet wie de schutter was en wat zijn motief was.

Minstens drie agenten zouden bij de beschietingen gewond zijn geraakt.

Amper een maand na bloedbad El Paso

Deze schietpartij volgt amper een maand nadat op 3 augustus een schutter in het Texaanse El Paso een bloedbad aanrichtte. Toen schoot een man in een filiaal van Walmart 22 mensen dood. Onder de slachtoffers waren veel Mexicanen.