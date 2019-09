Door een steekpartij bij een metrostation in het Franse Lyon is zaterdag een een 19-jarige man om het leven gekomen. Acht anderen raakten gewond door de aanval, van wie drie ernstig, meldde de brandweer.

Een man gewapend met een mes en een spies voerde de aanval rond 14.30 uur uit bij een bushalte voor het metrostation Laurent-Bonnevay in Villeurbanne, een voorstad van Lyon in het zuidoosten van Frankrijk.

De politie heeft de verdachte aanvaller gearresteerd en hem in hechtenis genomen voor moord en poging tot moord, vertelde het parket van Lyon. Een politiebron zei dat de man een Afghaanse asielzoeker is, onbekend bij politie en veiligheidsdiensten.

Eerder werd gemeld dat de politie op zoek was naar een tweede vermoedelijke aanvaller, maar een politiebron en het parket zeiden later dat de verdachte alleen handelde.

Over het motief voor de steekpartij is nog niets bekend. Het nationale bureau voor terrorismebestrijding is op de hoogte gebracht, maar heeft de zaak in dit stadium nog niet overgenomen.

"Er was een man aan de 57 (bushalte) die met een mes in alle richtingen begon te steken," vertelde een getuige aan persbureau AFP. Bus- en metrolijnen werden stilgelegd en het metrostation afgezet.

In mei ook incident in Lyon

Afgelopen mei raakten veertien mensen licht gewond toen een bompakketje ontplofte voor een bakker in het centrum van Lyon. De dader, een jonge geradicaliseerde Algerijn, die drie dagen later werd gearresteerd, had trouw gezworen aan terreurbeweging Islamitische Staat.

Lyon, de derde stad van Frankrijk, was tot dan toe gespaard gebleven van de golf van jihadistische aanslagen, waardoor in Frankrijk 251 mensen om het leven kwamen sinds 2015.