De Hongkongse politie heeft zaterdag waterkanonnen en traangas ingezet tegen betogers. Het water dat daarbij gebruikt werd bevat blauwe verf, zodat de betogers als zodanig gemarkeerd werden. Deze maatregelen werden genomen nadat demonstranten met bakstenen en molotovcocktails hadden gegooid.

De demonstranten helpen elkaar met het verwijderen van de verf van hun lichaam en kleding, bijvoorbeeld door via chatapps schoonmaaktips te delen en op diverse plekken alcoholdoekjes achter te laten.

In de buurt van het politiehoofdkantoor hebben demonstranten een grote barricade gebouwd en in brand gestoken. Het vuur is inmiddels gedoofd door de brandweer.

De politie benadrukte zaterdagochtend dat de Hongkongers aan een verboden bijeenkomst deelnemen omdat zaterdag een demonstratieverbod geldt. Een dag eerder werd nog gewaarschuwd voor gevangenisstraffen tot vijf jaar.

Het verkeer ondervindt grote hinder van door de demonstranten geplaatste wegblokkades, meldt de politie. De verantwoordelijken krijgen het dringende verzoek direct te stoppen met hun acties, omdat ze zich schuldig maken aan strafbare feiten.

De politie heeft uit voorzorg barrières rondom belangrijke overheidsgebouwen geplaatst. Ook staan zeker twee waterkanonnen klaar. Die werden vorig weekend voor het eerst sinds het uitbreken van de huidige onrust ingezet.

Deze week prominente activisten opgepakt

Meerdere prominente prodemocratische activisten werden vrijdag opgepakt. Joshua Wang, die in 2014 wereldwijd bekend werd als een belangrijke leider van de Occupy-protesten, was een van hen. Hij uit hevige kritiek op de politie.

"Het is compleet belachelijk dat de politie specifieke prominente figuren van vroegere bewegingen oppakt en hen neerzet als leiders van de protesten", schrijft hij op Twitter. De activist, die op borgtocht vrij is, benadrukt dat de protestbeweging geen leiders heeft.

In Hongkong geldt zaterdag een demonstratieverbod. (Foto: Reuters)

Demonstranten voeren al drie maanden actie

De demonstraties begonnen drie maanden geleden uit onvrede over een wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk maakt, maar inmiddels uiten de deelnemers ook hun ongenoegen over andere kwesties in de regio.

De demonstranten eisen onder meer de definitieve intrekking van het uitleveringswetsvoorstel, het vertrek van leider Carrie Lam, een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld en amnestie voor opgepakte demonstranten.

China heeft zich volgens ingewijden afgelopen zomer over de eisen van de Hongkongse betogers gebogen, die Lam aan Peking had voorgelegd. De Chinese autoriteiten zouden die echter van tafel hebben geveegd.