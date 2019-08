De Indiase deelstaat Assam heeft 1,9 miljoen inwoners uit het nationale bevolkingsregister geschrapt. Deze lijst is bedoeld om 'buitenlandse indringers' te weren.

Wie is geschrapt, kan zijn identiteit als burger alsnog komen bewijzen. Zij moeten dan binnen 120 dagen aantonen dat zij of hun voorouders al voor 1971 in India waren. Lukt dat niet, dan worden ze stateloos.

In 1971 jaar trokken veel mensen vanuit Bangladesh de grens naar Assam over om de onafhankelijkheidsoorlog tussen Bangladesh en Pakistan te ontvluchten.

31 miljoen personen hebben in de afgelopen vier jaar bewezen dat zij burgers van de noordoostelijke deelstaat zijn. In de conceptversie, die vorig jaar klaar was, werden vier miljoen inwoners uit het bevolkingsregister gehaald.

De Indiase regering laat weten dat illegalen uit Bangladesh naar detentiecentra worden overgebracht, zodat ze uiteindelijk kunnen worden gedeporteerd naar hun thuisland. Het is niet duidelijk of Bangladesh meewerkt aan de terugkeer van deze personen.

Critici stellen dat het besluit van de autoriteiten een aanval op de moslimminderheid in de regio is. Het grootste deel van de uit de lijst geschrapte burgers zou moslim zijn.

Indiase regering staat achter schrappen namen

De hindoe-nationalistische regering van premier Narendra Modi staat achter de test met het bevolkingsregister en is voor een eventuele uitbreiding naar nabijgelegen staten.

De autoriteiten hebben zaterdag uit voorzorg 60.000 agenten en negentienduizend paramilitaire medewerkers in Assam gestationeerd. De deelstaat heeft in het verleden meermaals te maken gehad met sektarisch en etnisch geweld.