De moordenaar van de Amerikaanse politicus Robert F. Kennedy is vrijdag neergestoken in de gevangenis. De autoriteiten melden zaterdag dat een man met steekwonden in het ziekenhuis is opgenomen, maar weigeren de identiteit van het slachtoffer vrij te geven. Ingewijden bevestigen de identiteit echter wel.

De toestand van de 75-jarige Sirhan Sirhan is stabiel. De steekpartij vond plaats in een gevangenis nabij San Diego, in de staat Californië. De vermeende dader, een medegevangene, is geïdentificeerd en in afwachting van het onderzoek van de rest van de gevangenen gescheiden.

Sirhan schoot Kennedy, die de Democratische kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen wilde worden, op 5 juni 1968 dood. De Palestijnse vluchteling verklaarde hem te hebben gedood omdat hij boos was over diens steun voor Israël.

Kennedy bezweek een dag later aan zijn verwondingen. Hij werd begraven naast zijn oudere broer, de vijf jaar eerder doodgeschoten president John F. Kennedy.

Volgens een ooggetuige handelde Sirhan niet alleen en had hij een handlanger. Deze is echter nooit gearresteerd. Aanvankelijk kreeg Sirhan de doodstraf opgelegd voor de moord, maar die straf werd later omgezet tot levenslang.