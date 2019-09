De Verenigde Staten hebben zowel het schip als de kapitein van de Iraanse olietanker Adrian Darya 1 op een zwarte lijst gezet vanwege het "financieren van kwaadaardige activiteiten van het Iraanse regime". Landen die de tanker hulp aanbieden, riskeren Amerikaanse sancties.

Het schip vaart in de buurt van Turkije, nadat Griekenland eerder bekendmaakte dat de tanker geen gebruik kon maken van zijn havendiensten. Die beslissing werd genomen nadat de VS wees op mogelijke sancties als het Europese land wél een handreiking zou doen.

De Iraanse tanker lag eerder aan de ketting bij Gibraltar, omdat het ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden. Nadat Iran beloofde dat het niet richting Syrië zou varen, mocht het schip weer varen. De Amerikaanse federale rechtbank verzocht Gibraltar tevergeefs om de tanker vast te houden.

Het is onduidelijk wat nu de eindbestemming van de Adrian Darya 1 is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zegt "duidelijke signalen" te hebben dat het schip alsnog op weg naar Syrië is.

De VS is al langer boos dat het Iraanse schip is vrijgegeven. Washington waarschuwde havens, banken en andere instanties eerder al dat zij Amerikaanse sancties riskeren als ze zaken zouden doen met het schip of zijn bemanning.

Amerikanen linken schip aan terroristische organisatie

De Amerikanen linken het schip aan de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), die ze beschouwen als een terroristische organisatie. Volgens het Iraanse staatspersbureau ILNA is het schip in Zuid-Korea geproduceerd, officieel van Rusland en wordt het momenteel gehuurd door een Iraanse rederij.

De Iraanse ontkenning wordt door kenners met de nodige scepsis ontvangen. De IRGC is niet alleen een machtige militaire organisatie in Iran, maar heeft ook grote economische invloed. Onderzoekers schatten dat tot een derde van de Iraanse economie in handen van de IRGC of haar leiders is.

De legertak, die alleen directe verantwoording aflegt aan ayatollah Ali Khamenei, heeft vooral grote belangen in de gas- en petrochemische industrieën.