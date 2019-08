Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001 in de VS verschijnt bijna 20 jaar na dato voor de rechter. Een militaire rechter heeft besloten dat het proces tegen Khalid Sheikh Mohammed en vier medeverdachten begin 2021 van start gaat, bericht The New York Times.

De vijf mannen worden vervolgd voor hun aandeel in de aanslagen. Moslimextremisten kaapten vier passagiersvliegtuigen en gebruikten die als wapens tegen doelen in de VS. Ze ramden onder meer het World Trade Center in New York en het Pentagon. Er vielen bijna drieduizend doden.

Sheikh Mohammed en zijn medeverdachten zijn in 2002 en 2003 gevangengenomen in Pakistan. Ze zaten volgens de krant eerst vast in geheime gevangenissen van de CIA. Die detentiecentra waren berucht vanwege de martelpraktijken die er plaatsvonden, zoals waterboarding.

De mannen zijn in 2006 overgebracht naar de Amerikaanse basis Guantanamo Bay op Cuba. Daar moet het proces op 11 januari 2021 beginnen. Sheikh Mohammed wordt ervan verdacht de architect te zijn van het terreurcomplot. De andere vier mannen zouden de vliegtuigkapers hebben ondersteund.

Als de mannen worden veroordeeld, riskeren ze de doodstraf.