De Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) zal alleen een nieuwe coalitie aangaan met de centrumlinkse Democratische Partij (PD) als die akkoord gaat met een lijst van strenge beleidseisen, heeft M5S-leider Luigi Di Maio vrijdag gezegd.

Di Maio kwam met zijn eisen na een dag van gesprekken met de onafhankelijke demissionair premier Giuseppe Conte, die nauwe banden met M5S heeft. Conte heeft van president Sergio Mattarella opdracht gekregen een nieuwe coalitie te smeden tussen M5S en PD.

M5S wil onder meer dat PD akkoord gaat met speerpunten van de beweging, zoals het terugschroeven van het aantal parlementariërs en het inperken van migrantenreddingen op de Middellandse Zee, waar de sociaaldemocraten zich tegen hebben uitgesproken.

"Onze programmapunten zei duidelijk", zei Di Maio op een personconferentie in Rome. "Als ze in het regeerakkoord komen te staan, dan kunnen we van start. Zo niet, dan is het beter om nieuwe verkiezingen te houden, liefst zo spoedig mogelijk."

De harde eisen van Di Maio verrastten de PD, waarmee zijn partij eerder deze week een voorlopig akkoord sloot. PD-vicevoorzitter Andrea Orlando beschreef de verklaring van de M5S-leider als "onbegrijpelijk". "Ben je van gedachten veranderd? Zeg dat dan duidelijk", schreef hij op Twitter.

Leden M5S spreken zich uit

Helemaal zeker was de coalitie nog niet. M5S, een populistische anti-establishmentpartij, wilde de vorige week bereikte overeenkomst eerst nog voorleggen aan haar leden. De resultaten van de online stemming moeten eind volgende week binnen zijn. Verschillende M5S-leden spraken in de media hun afkeuring uit over samenwerking met de PD. Mogelijk wil Di Maio hen tegemoetkomen door de sociaaldemocraten strenge eisen voor te leggen.

De vorige regering van Italië, een coalitie tussen M5S en de rechts-radicale partij Lega van vicepremier Matteo Salvini, viel eerder in augustus uit elkaar, nadat Salvini aankondigde niet langer met zijn partner te kunnen samenwerken. De Lega-leider stuurde aan op nieuwe verkiezingen. Zijn partij doet het momenteel goed in de peilingen.

De voormalige coalitiepartner, M5S, heeft in de afgelopen maanden juist grote verliezen geleden in de peilingen, wat de strategie van Di Maio riskant maakt.