De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) heeft inmiddels voor zeker tweeduizend doden gezorgd, zo blijkt vrijdag uit cijfers van de autoriteiten. De uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte is in augustus vorig jaar vastgesteld.

Nu, twaalf maanden later, zijn zeker drieduizend mensen besmet geraakt. Het is de dodelijkste uitbraak ooit voor het Afrikaanse land.

Hulpverleners zijn in Congo aanwezig met een experimenteel vaccin, maar het lukt ze nog niet om de ziekte te beteugelen. Dit heeft te maken met onder meer het feit dat burgers weinig vertrouwen hebben in de hulpverlening: veel Congolezen raadplegen eerder een traditionele natuur- of gebedsgenezer.

Ebola wordt verspreid door contact met lichaamsvloeistoffen. Gemiddeld overlijdt ongeveer de helft van de besmette mensen aan de ziekte, maar in Congo is dit nu ongeveer twee derde. Dit komt doordat veel besmette mensen geen hulp zoeken.

Ebola-uitbraak is internationale volksgezondheidscrisis

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de ebola-uitbraak in juli uitgeroepen tot internationale volksgezondheidscrisis, onder meer omdat de ziekte de kop opstak in Goma, een miljoenenstad bij de grens met Rwanda.

Slechts vier keer eerder werd een internationale volksgezondheidscrisis uitgeroepen. Eerder gebeurde dat bij de varkensgrieppandemie in 2009, de verspreiding van polio in 2014, de grootste ebola-uitbraak ooit in westelijk Afrika in 2014 en het zikavirus in 2016.