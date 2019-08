De autoriteiten in Hongkong hebben de prominente activist Joshua Wong vrijdag gearresteerd, meldt de politieke partij waarvan hij de medeoprichter is. Daarnaast heeft de organisatie die de protesten organiseert de voor zaterdag geplande mars geannuleerd.

Wong werd aangehouden op weg naar de metro; de politie heeft de arrestatie nog niet bevestigd. In een ander deel van de stad werd Agnes Chow gearresteerd. Zij geeft samen met Wong leiding aan de Demosistō-partij die voor een autonomer Hongkong pleit.

Donderdag werd al bekend dat Andy Chan, een andere politieke activist, ook opgepakt is. Chan is de leider van de verboden Hong Kong National Party, die ook naar onafhankelijkheid streeft.

Het is niet de eerste keer dat Wong wordt aangehouden. In juni kwam de activist vrij, nadat hij twee maanden had vastgezeten voor zijn rol bij de Occupy Central-demonstratie in Hongkong in 2014. Samen met negentien andere demonstranten kreeg Wong een celstraf vanwege het negeren van een gerechtelijk bevel.

De arrestatie van Wong, over wie Netflix in 2017 de documentaire Joshua: Teenager vs. Superpower uitbracht, vindt plaats op het moment dat Hongkong zijn dertiende opeenvolgende weekend met protesten ingaat.

Organisatoren zeggen voor zaterdag gepland protest af

Het is de hele week al onrustig in Hongkong nadat de protesten van vorig weekend gewelddadig verliepen. De politie zette voor het eerst een waterkanon in om de demonstranten uit elkaar te drijven en voor het eerst vuurde een agent een geweerschot af.

Dinsdag dreigde de Hongkongse leider dat de regering bestaande wetten zal gaan gebruiken om "het geweld en de chaos een halt toe te roepen". Critici vrezen dat de autoriteiten hiermee op het uitroepen van de noodtoestand doelen.

De organisatie achter de grote protesten van de afgelopen weken hebben vrijdag aangekondigd dat ze de voor zaterdag geplande betoging annuleren. Er is geen toestemming voor de demonstratie verleend en de organisatoren zijn bang voor geweld.

"We willen altijd de veiligheid van de de betogers vooropstellen en er zeker van zijn dat ze geen juridische consequenties zullen ondervinden als ze aan een betoging deelnemen", aldus de organisatie.