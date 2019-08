De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft donderdag per decreet een tijdelijk verbod ingesteld op het in brand steken van bossen om land geschikt te maken voor landbouw en veeteelt. De maatregel is bedoeld om de bosbranden in de Amazone te bestrijden.

Braziliaanse media melden dat het onduidelijk is of het tijdelijke verbod nut heeft. Volgens deskundigen zijn de meeste landontginningen sowieso illegaal en wordt er laks tegen opgetreden.

Bolsonaro stuurde vorige week per decreet het leger naar het Amazonegebied. De militairen helpen er tot en met 24 september bij het bestrijden en voorkomen van branden. Dit besluit volgde na internationale kritiek op zijn beleid voor de bescherming van de regenwouden.

Het aantal branden in het Amazonegebied ligt momenteel 83 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldde het Braziliaanse ruimteonderzoekscentrum INPE onlangs. Het gaat om het grootste aantal bosbranden sinds 2010. Volgens Braziliaanse milieudeskundigen is het hoogtepunt nog niet bereikt.

Zuid-Amerikaanse landen komen volgende week bijeen om te bespreken hoe het Amazonegebied het best beschermd kan worden.