Iván Márquez, een hoge commandant van de FARC, heeft donderdag een nieuw offensief aangekondigd in een video op YouTube.

In de video is Márquez, wiens echte naam Luciano Arango is, omringd door gewapende soldaten. De aankondiging van Márquez volgt drie jaar nadat de FARC-rebellen een vredesakkoord met de Colombiaanse regering ondertekenden.

Márquez sprak in de video van het begin van een "nieuwe fase in de gewapende strijd". Hij was drie jaar geleden een van de belangrijkste onderhandelaars bij het sluiten van de vredesovereenkomst. De aankondiging van de voormalig commandant is een grote klap voor het vredesproces.

Sinds een conventie in 1982 begon de FARC zich 'leger van het volk' te noemen. Het uiteindelijke doel is een eigen socialistische staat. De FARC claimt de gewapende vertegenwoordiging te zijn van de arme Colombianen, voornamelijk boeren, in de afgelegen gebieden.

Ze nemen het naar eigen zeggen op tegen de rijkere klassen van het land. De FARC wordt door de Verenigde Naties en de Verenigde Staten gezien als een terroristische organisatie.