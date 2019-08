De Keniaanse echtgenote van de verdwenen voormalige Philips-topman Tob Cohen is woensdag aangehouden door de Keniaanse recherche, meldt de Keniaanse krant Daily Nation. Sarah Wairimu Kamotho, met wie Cohen in een bittere echtscheiding was verwikkeld, wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn verdwijning.

Daily Nation meldt dat Kamotho woensdagavond is gearresteerd. Naar verwachting zal ze in staat van beschuldiging worden gesteld vanwege de verdwijning van haar man, van wie sinds 19 juli elk spoor ontbreekt.

Voor zijn verdwijning speelden er een aantal zaken tussen het koppel, zoals hun voorgenomen echtscheiding en een ruzie over het eigendom van hun dure echtelijke woning. Cohen had een aanklacht wegens mishandeling tegen Kamotho ingediend. Zij beschuldigde hem op haar beurt ook van geweld.

Kamotho beweerde aanvankelijk dat Cohen, die na zijn carrière bij Philips in Oost-Afrika een goed draaiend bedrijf voor golfreizen opzette, naar Thailand was gereisd voor een medische behandeling. De Keniaanse politie vond echter geen bewijs dat de man het land heeft verlaten.

Politie kijkt naar drie vreemde brieven

Een dag voor de verdwijning van Cohen ontving de Nederlandse ambassade in de Keniaanse hoofdstad Nairobi een door Kamotho ondertekende brief. Daarin stelde zij dat "Tob depressief is en een geestelijke aandoening heeft waar hij zich vanwege persoonlijke redenen niet voor wil laten behandelen en dat dit veel problemen veroorzaakte en veroorzaakt".

Na de verdwijning van Cohen kregen zijn advocaten twee brieven. In die brieven zou de ondernemer ze onder meer hebben opgedragen de echtscheidingsprocedure stop te zetten. Volgens de juristen waren de handtekeningen onder die brieven overduidelijk vervalst.