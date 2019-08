De populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse Democratische Partij (PD) hebben woensdag een akkoord bereikt over een te vormen coalitieregering in Italië. Daarmee komt er een einde aan de politieke crisis die ontstond toen de vorige coalitiepartner van M5S, de rechts-populistische partij Lega, de stekker uit de regering trok.

Leider Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging maakte de overeenkomst met PD bekend na een ontmoeting met de Italiaanse president Sergio Mattarella.

Helemaal zeker is de nieuwe coalitie nog niet. M5S geeft haar partijleden directe inspraak en zal het besluit om met de PD te gaan regeren online aan hen voorleggen. Het resultaat van die raadpleging moet voor het einde van volgende week bekend zijn, aldus Di Maio.

De laatste onderhandelingen tussen M5S en PD betroffen onder meer de positie van oud-premier Giuseppe Conte. Hij is geen lid van M5S, maar geniet wel de steun van die partij.

PD wilde eerst niet dat Conte opnieuw premier zou worden, een harde eis van M5S. Maar de centrumlinkse partij ging woensdag toch overstag. Partijleider Nicola Zingaretti vertelde de Italiaanse president Mattarella dat Conte een acceptabele kandidaat is, maakte hij naderhand bekend.

Conte wordt donderdag om 9.30 uur verwacht bij de president. Naar verwachting zal Matarella hem dan vragen een nieuwe regering te vormen.

'Haat tegen Lega is het enige bindmiddel'

Lega-leider Matteo Salvini klaagde dat de "haat" jegens zijn partij het enige bindmiddel is in die politieke alliantie. "Dit is de eerste regering die al ruzie maakt voordat ze tot stand is gekomen", zei Salvini na een ontmoeting met president Mattarella. "Deze regering is op last van de G7 bedacht in Biarritz."

Overigens was het formatieproces tussen Lega en M5S, dat maanden in beslag heeft genomen, ook niet gespeend van ruzie.

Partijen zoeken toenadering onder druk van Lega

Dat de twee partijen überhaupt bereid zijn tot samenwerking is inderdaad opmerkelijk. M5S kwam op als een anti-establishmentbeweging en PD behoort als traditionele partij tot de politieke status quo die door M5S werd verworpen.

Het opwarmen van de bekoelde betrekkingen is grotendeels te danken aan Lega-leider Salvini. Die blies afgelopen maand de regeringscoalitie met M5S op door een motie van wantrouwen in te dienen tegen Conte en aan te kondigen dat zijn partij niet meer met de coalitiepartner wil samenwerken.

Salvini wilde nieuwe verkiezingen, die gezien de goede resultaten voor zijn partij in de peilingen konden leiden tot een rechtse coalitie en een prominentere rol voor Lega.