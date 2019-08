De Spaanse politie heeft een Nederlandse man nabij de stad Málaga opgepakt op verdenking van het geven van moordopdrachten in Nederland. Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag bevestigt woensdag in gesprek met NU.nl dat er een arrestatiebevel is uitgevaardigd.

De woordvoerder van het Haagse OM kan alleen melden dat een Nederlander in Spanje is opgepakt in een nog lopend onderzoek. Verdere details over zijn identiteit en over welk onderzoek het gaat, kunnen nog niet worden gedeeld.

De Nederlander, die volgens Spaanse media 36 jaar oud is, is opgepakt in een bar in San Pedro de Alcántara. Hij is volgens de Spaanse politie lid van een motorclub.

Twee van de moorden die de verdachte in Nederland bevolen zou hebben, zouden daadwerkelijk in 2017 zijn uitgevoerd. De rest van de liquidaties kon voorkomen worden, aldus de agenten in Spanje.

Spaanse media schrijven dat de man lid zou zijn van Caloh Wagoh. Justitie in Nederland heeft onlangs stappen gezet om deze motorclub te laten verbieden, omdat de club de openbare orde zou bedreigen.

Kroongetuige heeft 25 verklaringen afgelegd

Er loopt momenteel een omvangrijke rechtszaak tegen twee kopstukken van Caloh Wagoh, die verdacht worden van liquidaties die in 2017 hebben plaatsgevonden.

Een kroongetuige, Tony de G., heeft 25 verklaringen met betrekking tot de moorden afgelegd. Justitie gaf tijdens een niet-inhoudelijke zitting in mei al te kennen dat er mogelijk als gevolg van deze verklaringen meer aanhoudingen verricht zullen worden.