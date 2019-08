Zes burgers zijn woensdag om het leven gekomen nadat Indonesische veiligheidsdiensten het vuur hadden geopend op demonstranten in West-Papoea, melden getuigen. Ook een militair is daarbij omgekomen.

Duizenden mensen voeren sinds vorige week actie tegen etnische discriminatie. Dit gebeurde voor een overheidsgebouw in de regio Deiyai.

Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen. Veronica Koman, een mensenrechtenadvocaat die zich op West-Papoea focust, meldt dat er ook kinderen zijn beschoten. Het aantal gewonden ligt boven de tien, aldus Koman.

De nationale politie zegt dat er twee burgers zijn omgekomen en noemt het dodental van zes "een hoax". Ook meldt een woordvoerder dat een militair is overleden en twee agenten gewond zijn geraakt. "Veiligheidsdiensten proberen de situatie in de regio te stabiliseren."

Regering probeert 'provocerende berichten' te weren

Lokale autoriteiten zeggen niet te weten hoeveel doden er precies zijn gevallen. Een zegsman van het West-Papoease leger meldt evenmin te weten hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, omdat in de regio maar beperkt communicatie mogelijk is.

Het internetverkeer is door de regering platgelegd om te voorkomen dat "provocerende berichten die geweld veroorzaken" worden verspreid. Reden hiervoor is een hoax over een in Soerabaja overleden West-Papoease student.

Incident met studenten aanleiding voor protesten

Aanleiding voor de protesten is een incident met een groep West-Papoease studenten in de havenstad Soerabaja. De studenten werden tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsdag door de autoriteiten met traangas uit hun wooncomplex verjaagd, nadat ze een nationale vlag zouden hebben gevandaliseerd.

De politie onderzoekt nog of de agenten in Soerabaja zich schuldig hebben gemaakt aan racisme. De acties in West-Papoea zijn intussen uitgegroeid tot betogingen voor onafhankelijkheid.

De Indonesië autoriteiten hebben meer dan twaalfhonderd agenten naar West-Papoea gestuurd, waar al veel militairen gestationeerd zijn vanwege een langslepend conflict met separatisten.