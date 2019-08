Zeker 23 personen zijn woensdag overleden bij een aanval op een café in de Mexicaanse havenstad Coatzacoalcos. In het pand ontstond een brand nadat onbekenden molotovcocktails naar binnen hadden gegooid, aldus Mexicaanse media op basis van justitie.

Bij de aanval vielen ook nog eens dertien zwaargewonden. Zij zijn door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht.

"De misdaad zal niet ongestraft blijven", zegt gouverneur Cuitláhuac García van Veracruz, de zuidelijke deelstaat waar Coatzacoalcos deel van uitmaakt. Hij zegt dat "criminele groepen niet langer worden getolereerd" in Veracruz en wijst erop dat de politie achter de daders aan zit.

Het onderzoek naar de gebeurtenissen in Coatzacoalcos is nog in volle gang. Op dit moment is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de dodelijke aanval. Ook is niet bekend wat het motief was.