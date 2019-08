De Nederlandse coffeeshophouder Johan van Laarhoven is in cassatie opnieuw tot een celstraf van honderd jaar veroordeeld, waarvan hij er twintig moet uitzitten. Zijn advocaat zegt in gesprek met NU.nl dat het nu belangrijk is dat Van Laarhoven zijn gevangenisstraf in Nederland mag uitzitten.

Nederland heeft een verdrag met Thailand dat het mogelijk maakt om gestrafte Nederlandse gedetineerden hun straf in Nederland uit te laten zitten als een vonnis niet meer kan veranderen.

"Dat is nu zo. De gesprekken over de uitlevering aan Nederland kunnen maanden of jaren duren, maar belangrijk is dat de rechtszaak in Thailand nu voorbij is", aldus de advocaat.

Van Laarhoven kreeg de lange gevangenisstraf opgelegd voor het witwassen van drugsgeld. Zijn echtgenote moet elf jaar en vier maanden de cel in. De zaak speelt al sinds 2014. Van Laarhoven zegt dat hij onschuldig is.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) reisde afgelopen week naar het Aziatische land om met de Thaise premier over Van Laarhoven te praten. Vrijdag sprak hij nog de hoop uit tot een oplossing te komen.

De Nederlander woont sinds 2008 in Thailand. Daarvoor was hij met filialen in Tilburg en Den Bosch een van de succesvolste coffeeshopbazen van Zuid-Nederland. In Nederland loopt een rechtszaak tegen zijn bedrijf The Grass Company, maar de zaak is uitgesteld omdat het OM Van Laarhoven wil verhoren.