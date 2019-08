De Braziliaanse regering heeft de hulp van de G7 bij het bestrijden van de grote bosbranden in de Amazone afgeslagen. De regering wil zelf over de invulling van de toegezegde hulpfondsen kunnen beschikken.

De G7-landen hadden eerder op de top in het Franse Biarritz besloten om 20 miljoen euro uit te trekken voor de bestrijding van de bosbranden in de Amazone. "We waarderen het aanbod, maar die fondsen kunnen beter besteed worden bij het herbebossen van Europa", zei stafchef Onyx Lorenzoni namens de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

"Het Braziliaanse volk en de Braziliaanse regering beslissen hoe de middelen ingezet worden", zei milieuminister Ricardo Salles eerder op maandag in São Paulo. "In ieder geval is alle hulp welkom."

Eerder zei ook de Braziliaanse minister van Milieu dat de hulp "zeer welkom zou zijn". Daardoor komt de weigering als een verrassing, het is onduidelijk of de Brazilianen zelf genoeg geld hebben om het vuur te bestrijden.

Bolsonaro ruziet al langer met collega's uit EU over Amazone

Bolsonaro ligt al langer overhoop met enkele collega's uit de EU, onder wie de Franse president Emmanuel Macron. De Braziliaanse president vermoedt dat er "meer achter de noodhulp schuilt", schrijft BBC News.

Daarnaast reageerde hij fel toen Noorwegen en Duitsland bekendmaakten te stoppen met hun bijdrage aan het fonds ter bescherming van het Amazonegebied.

Honderden nieuwe branden zijn ondertussen opgelaaid in het Amazonegebied, bleek maandag uit data. Ruim 44.000 militairen van het Braziliaanse leger en twee Hercules-vliegtuigen helpen met de bestrijding van het vuur. De minister van Defensie maakte bekend dat de situatie "niet gemakkelijk, maar onder controle" is.