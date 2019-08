De leiders van zeven vooraanstaande industriële landen ter wereld, de G7, hebben besloten 20 miljoen dollar (bijna 18 miljoen euro) vrij te maken voor noodhulp bij de bestrijding van bosbranden in de Amazone. Het geld gaat naar Brazilië en haar buurlanden. Dat werd maandag bekendgemaakt na afloop van de G7-top in het Franse Biarritz.

De noodhulp is vooral bedoeld om meer blusvliegtuigen te kunnen inzetten. De natuurbranden in de Amazone werden door de Franse president Emmanuel Macron bovenaan de agenda geplaatst, nadat hij ze tot "wereldwijde noodtoestand" verklaarde. Macron beschuldigde de Braziliaanse president Jair Bolsonaro er vorige week van niet genoeg aan milieubescherming te doen. Bolsonaro reageerde woest en hekelde Macrons "koloniale instelling".

Andere onderwerpen van gesprek voor de leiders van Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan, Duitsland waren onder meer de handelsoorlog tussen de VS en China, de nucleaire ambities van Iran en Noord-Korea en de vraag of Rusland weer moet worden toegelaten tot het intergouvernementele forum. Dat land werd in 2014 uit de G8 gezet na de annexatie van de Krim.

Mogelijk toenadering tussen China en VS

In Biarritz namen de spanningen rond de handelsoorlog tussen de twee grootmachten wat af. Vorige week vrijdag stelden beide landen nog nieuwe handelstarieven tegen elkaar in, maar de toon veranderde plotseling op maandag, nadat de Chinese yuan op het laagste niveau in elf jaar kwam te staan ten opzichte van de Amerikaanse dollar en angst over de effecten van het conflict op de wereldeconomie aanwakkerde.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte bekend dat China in de nacht van zondag op maandag een verzoek indiende om de onderhandelingen over een handelsakkoord te heropenen. Trump prees de Chinese president Xi Jinping en noemde de vooruitzichten veelbelovend.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet maandag weten niet op de hoogte te zijn van het bewuste telefoongesprek tussen de Chinese en Amerikaanse onderhandelaars.

De G7 duurde van zaterdag tot en met maandag. (Foto: Getty Images)

Iraanse minister duikt op in Biarritz

Een andere opvallende gebeurtenis op de top was een bezoek van de Iraanse minister Mohammad Javad Zarif, die op uitnodiging van Macron naar Biarritz was gekomen. Hij bracht vijf uur door in de Franse badplaats en had langs de zijlijnen van de bijeenkomst gesprekken met een aantal regeringsleiders.

Verschillende internationale media meldden dat Macron de uitnodiging niet op voorhand had besproken met Trump, maar laatstgenoemde ontkende dat op maandagmiddag. Trump liet weten het nog te vroeg te vinden voor een ontmoeting tussen hem en Zarif, maar zei geen bezwaar te hebben gehad tegen diens aanwezigheid.

De Amerikaanse president ging in tegen zijn eigen nationale veiligheidsadviseur, John Bolton, door te stellen dat hij geen interesse heeft in 'regime change' (het omverwerpen van het Iraanse bewind, red.) in Iran. Ook zei hij open te staan voor nieuwe onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Trump trok zijn land vorig jaar terug uit het Atoomakkoord dat in 2015 met Iran werd gesloten.

Grote overeenkomsten werden niet bereikt op de G7-top. Dat lag ook niet in de lijn der verwachtingen. Dit jaar werd er geen gezamenlijke slotverklaring opgesteld, omdat Trump vorig jaar weigerde die te ondertekenen.