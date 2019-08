De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif is zondag met een regeringsvliegtuig naar Biarritz gevlogen. In die Franse plaats zijn momenteel de leiders van de G7-landen bijeen. Zarif zou het vliegtuig zijn ingestapt op uitnodiging van de Franse president Emmanuel Macron.

Een anonieme Franse functionaris zegt dat Zarif is uitgenodigd om de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten te verminderen. De Iraanse staatsmedia en de Britse krant The Guardian schrijven dat er geen gesprek op de planning staat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Zarif.

De ruzie tussen beide landen escaleerde in de afgelopen maanden. Trump trok de VS terug uit het internationale akkoord van 2015. Die deal was gesloten om de bezorgdheid van de internationale gemeenschap over een Iraanse kernbom weg te nemen.

Sinds mei werd de angst voor een conflict nog groter nadat olietankers in de Straat van Hormuz zijn aangevallen. Ook heeft Iran een Amerikaanse drone neergehaald en blies Trump een geplande luchtaanval op het laatste moment af.

Onenigheid tussen Macron en Trump tijdens gezamenlijk interview

Trump floot eerder op de zondag zijn Franse collega Macron nog terug, nadat deze in een gezamenlijk interview had gezegd dat hij namens de G7 een boodschap aan Iran wilde overbrengen. Trump zei dat hij "nergens mee had ingestemd".

Het is niet duidelijk of hij uiteindelijk is geïnformeerd over de komst van Zarif. Een paar uur later arriveerde de Iraanse delegatie. Trump weigerde daarop te reageren.

Een woordvoerder van het Witte Huis zegt tegenover persbureau Reuters dat het bezoek als een "verrassing" kwam voor Trump.

Leiders G7-landen bespreken verhoudingen met Iran en Noord-Korea

Leiders van de zeven grote industrielanden en de Europese Unie zitten in de Zuid-Franse kustplaats om over onderwerpen als de digitale economie, het klimaat en de bescherming van de democratie te praten.

Eerder maakte Macron al duidelijk dat de G7-landen "gaan helpen bij het bestrijden van de bosbranden in het Amazonegebied". Daarnaast wordt de VS nadrukkelijk gevraagd om een einde te maken aan de handelsoorlog met China, iets dat Trump niet van plan lijkt.

Ook de verhoudingen met Iran en Noord-Korea komen ter sprake. Op diverse vraagstukken op het gebied van internationale veiligheid zouden de leiders zondag nog geen overeenstemming hebben bereikt, schrijft de NOS.