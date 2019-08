De Filipijnse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het omstreden internetforum 8chan vanwege mogelijk beeldmateriaal van kindermisbruik. Op de Filipijnen woont de eigenaar van het forum, dat een broedplaats is voor rechts-extremisme.

De Filipijnen kregen een seintje van buitenlandse inlichtingendiensten dat Jim Watkins naar Manilla is verhuisd. Dat zegt Victor Lorenzo, die leidinggeeft aan de cybercrimeafdeling van de recherche, tegen The Sydney Morning Herald. Watkins, een voormalige Amerikaanse militair, is sinds 2014 eigenaar van 8chan.

"Wanneer we de site bezochten troffen we ook kinderpornografie en een aantal andere illegale activiteiten aan", zegt Lorenzo. "Dus richten we ons onderzoek op kinderporno, omdat daarmee een specifieke wet hier in de Filipijnen wordt overtreden." Dat zou kunnen leiden tot zes tot twaalf jaar gevangenisstraf.

Onder anderen de man die een bloedbad aanrichtte in het Amerikaanse El Paso werd geïnspireerd door gebruikers van het forum. Mogelijk plaatste hij er ook een manifest, vlak voor zijn aanslag. Andere ultrarechtse terroristen maakten ook gebruik van 8chan, zoals de man die in maart een bloedbad aanrichtte bij moskeeën in Nieuw-Zeeland en de man die in april een moskee in Californië in brand stak en een synagoge beschoot.

Begin deze maand verbrak cyberbeveiliger Cloudflare, die websites beschermt tegen onder meer ddos-aanvallen, alle banden met het omstreden forum. Sindsdien is 8chan uit de lucht, maar Watkins heeft gezegd dat hij het forum weer online wil zetten.

De oprichter van 8chan, Fredrick Brennan, had eerder al opgeroepen om te stoppen met het forum waar hij inmiddels niet meer bij betrokken is. "Het doet de wereld geen goed. Het is volkomen negatief voor iedereen behalve de gebruikers", zei Brennan in een interview.