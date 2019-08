In de gemeente Tejupilco op ongeveer 122 kilometer van Mexico-Stad is zaterdag het lichaam van een journalist aangetroffen. Volgens belangenorganisatie Reporters Zonder Grenzen gaat het om de 42-jarige Nevith Condes Jaramillo, die een lokale nieuwssite leidde.

Jaramilo had verhalen gepubliceerd voor de lokale nieuwssite El Observatoria del Sur, die spanningen met de lokale overheid teweegbrachten. Hij ontving al sinds november bedreigingen, volgens een woordvoerder van Reporters Zonder Grenzen.

Eerder in augustus werden er in Mexico drie journalisten in een week tijd vermoord. Mocht bewezen worden dat ook Jaramilo vermoord is, dan staat de teller van het aantal moorden op Mexicaanse journalisten in 2019 op tien.