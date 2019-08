Het is zondag precies twee jaar geleden sinds de geweldsuitbarsting in de Myanmarese staat Rakhine. Als gevolg daarvan zijn 730.000 Rohingya's op de vlucht geslagen. Zij leven nog altijd in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Een overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe in beeld.

Rohingya-rebellen vallen op 25 augustus 2017 dertig politieposten en een legerbasis aan. Het leger beantwoordt de dodelijke aanvallen direct met vergeldingsacties in Rakhine, waar de etnische minderheid leeft. (Foto: Getty Images)

De volgende dag steken zo'n drieduizend Rohingya's de rivier Naf over om Bangladesh te bereiken. (Foto: Getty Images)

Door het aanhoudende geweld, de massamoorden en vernietiging van dorpen besluiten steeds meer Rohingya's Myanmar te verlaten. (Foto: Getty Images)

De oversteek is niet zonder gevaren: niet alle vluchtelingen overleven de reis naar Bangladesh. (Foto: Getty Images)

VN-mensenrechtencommissaris Zeid Ra'ad Al Hussein noemt de situatie in Rakhine al snel een "schoolvoorbeeld van etnische zuivering". (Foto: Getty Images)

Over de herkomst van de Rohingya's bestaan meerdere theorieën. Ze zeggen zelf de oorspronkelijke bewoners van Rakhine te zijn, maar volgens Myanmar zijn het Bengalen die illegaal naar Myanmar zijn geïmmigreerd. (Foto: Getty Images)

De Rohingya's zijn in beide landen niet welkom. Myanmar en Bangladesh maken uiteindelijk afspraken over de repatriëring van de honderdduizenden moslims. (Foto: Getty Images)

De eerste poging om Rohingya's te repatriëren mislukt in november 2018. Niemand wil terugkeren en er wordt gedemonstreerd in de kampen. (Foto: Getty Images)

Op 22 augustus 2019 wordt opnieuw geprobeerd Rohingya's te repatriëren. De naar de vluchtelingenkampen gestuurde bussen vertrekken wederom zonder passagiers. (Foto: Getty Images)

Verschillende mensenrechtenorganisaties zeggen dat de veiligheid van de Rohingya's in Rakhine niet gegarandeerd kan worden. Ook de Verenigde Naties maken zich zorgen over de situatie waarin de Rohingya's terug zullen komen. (Foto: Getty Images)

Een Australische denktank stelt op basis van satelietbeelden dat Myanmar "minimale" voorbereidingen heeft getroffen voor de terugkeer van de Rohingya's. (Foto: Getty Images)

De rebellengroepering die verantwoordelijk was voor de aanvallen op 25 augustus 2017, vecht in het noorden van Rakhine nog altijd tegen het Myanmarese leger. (Foto: Getty Images)

Het is niet duidelijk wanneer de Rohingya's wel teruggaan naar Myanmar. In de kampen leven zij intussen onder zware omstandigheden. Zo hebben ze beperkt toegang tot gezondheidszorg en is er sprake van geweld. (Foto: Getty Images)