In Nederland is in minder dan twee dagen tijd ruim 150.000 euro ingezameld om de bosbranden in het Amazone-regenwoud tegen te gaan, laat het Wereld Natuur Fonds (WWF) zaterdagmiddag weten. De organisatie startte de Nederlandse actie donderdag rond 18.30 uur.

Het Nederlandse WWF-kantoor startte de inzameling omdat het naar eigen zeggen "werd platgebeld door mensen die iets wilden doen", aldus een woordvoerder. Ook een aantal andere kantoren is een actie gestart, maar die staan los van de Nederlandse inzameling.

Het WWF vergelijkt de inzamelingsactie met een noodhulpactie: de opbrengsten worden verdeeld onder lokale partners, laat de woordvoerder weten. Zo is er voor veertig parkrangers in Bolivia, aan de rand van het regenwoud, 20.000 euro beschikbaargesteld voor onder meer veiligheidspakken, zuurstofmaskers en helmen om het vuur te bedwingen.

Ook gaat er geld naar noodhulp voor de geëvacueerde lokale bevolking. De inzamelingsactie gaat de komende week nog door.

Macron wil situatie bespreken op G7-top

De bosbranden in de Amazone houden de gemoederen flink bezig. Via sociale media vragen duizenden mensen om aandacht voor de branden in het grootste regenwoud ter wereld. Regeringsleiders zijn bezorgd: zo wil de Franse president Emmanuel Macron de situatie dit weekend bespreken op de G7-top in Frankrijk. Zijn Braziliaanse collega Jair Bolsonaro heeft vrijdag de hulp van het Braziliaanse leger ingeschakeld om de branden te blussen.

Elk jaar ontstaan er bosbranden in het Amazonegebied, omdat dit de start van de drogere periode is. Of er momenteel een recordaantal branden woedt in het gebied, is nog niet duidelijk. Wel riep de grootste staat van Brazilië, Amazonas, begin augustus de noodtoestand in het zuiden van de staat uit vanwege het grote aantal bosbranden in de regio en het effect dat die op de luchtkwaliteit hebben. NASA constateerde dat in deze staat inderdaad meer bos in brand staat dan normaal in deze periode van het jaar.