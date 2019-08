NASA-astronaut Anne McClain zou vanaf een computer aan boord van het internationale ruimtestation (ISS) de betalingen van haar ex-vrouw in de gaten hebben gehouden, zo meldt The New York Times zaterdag. Voor zover bekend is dit de eerste mogelijke in de ruimte gepleegde misdaad.

McClain leefde van december 2018 tot juni 2019 aan boord van het ISS. Ze was gescheiden van haar vrouw, Summer Worden, een voormalige inlichtingenofficier van de Amerikaanse luchtmacht.

Na deze scheiding bleek de astronaut nog op de hoogte van de bestedingen van haar voormalige echtgenote. Uit onderzoek door Worden bleek dat haar bankrekening was bekeken vanaf een computer van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

McClain erkent dat ze de rekening bekeek, maar stelt dat het stel nog steeds een gezamenlijke rekening heeft. Worden spreekt van identiteitsfraude en ongepast toegang tot haar bankgegevens. De astronaut vertelde aan een inspecteur van NASA dat ze met toestemming van Worden de financiën van de familie onderhield.

Het stel raakte al eerder in juridische problemen verwikkeld toen McClain de voogdij over hun kind wilde. Worden vroeg in 2018 een scheiding aan nadat McClain haar beschuldigde van mishandeling.

McClain zou meedoen aan ruimtewandeling met alleen vrouwen

McClain bevond zich 204 dagen in de ruimte en nam deel aan ISS-expedities 58 en 59. Aan boord van het station droeg ze bij aan honderden wetenschappelijke experimenten en ze voerde twee ruimtewandelingen uit.

De astronaut had samen met haar collega Christina Koch moeten deelnemen aan de eerste ruimtewandeling met uitsluitend vrouwelijke astronauten. De beschikbare pakken bleken echter niet goed te passen, waardoor de wandeling werd afgeblazen.

McClain zou ook kans maken om de eerste vrouw op de maan te worden. Hoe dit onderzoek die kans beïnvloedt, is nog onbekend.