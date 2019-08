In de Zuid-Franse kustplaats Biarritz vindt van zaterdag tot en met maandag de 45e G7-top plaats, een jaarlijkse bijeenkomst van de zeven grote industrielanden plus de Europese Unie. Wat kun je de komende dagen verwachten?

Het worden een paar drukke dagen voor de regeringsleiders. De Franse president en gastheer Emmanuel Macron koos als hoofdthema van het forum: Het verminderen van ongelijkheid. De gesprekken daarover worden niet door alleen G7-politici gevoerd: Macron heeft ook regeringsleiders uit onder meer Burkina Faso, Chili, Egypte, India, Senegal, Rwanda en Zuid-Afrika uitgenodigd.

Daarnaast heeft Macron bijeenkomsten over onder meer de digitale economie, het klimaat en bescherming van de democratie op de agenda gezet. Verder zullen er veel actuele kwesties besproken worden, zoals de nucleaire deal met Iran, de Brexit en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog.

Macron wil Amazonebosbranden bespreken

Macron liet vrijdag op Twitter verder weten de bosbranden in het Amazoneregenwoud te willen bespreken op de G7-top. "Ons huis staat in brand. Letterlijk", twitterde hij. "Het is een internationale crisis. Leden van de G7-top, laten we deze noodsituatie direct bespreken!"

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die niet op de top aanwezig is, kon Macrons lastminuteagendapunt niet waarderen. Hij vond de tweet getuigen van een "misplaatste koloniale houding".

Volgens een Franse diplomatieke bron van persbureau Reuters werken adviseurs momenteel aan "concrete initiatieven" om het vuur te bestrijden.

Vrijdag lieten Frankrijk en Ierland al weten hun steun voor de zogeheten EU-Mercosur-deal in te zullen trekken als Bolsonaro zijn beleid niet snel aanpast. Deze deal zou vier Zuid-Amerikaanse landen - Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay - toegang tot de Europese markt geven.

Rusland praat nog steeds niet mee

Tot enkele jaren geleden was de G7 een G8: naast het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Canada, Japan en de Verenigde Staten, plus de EU, maakte ook Rusland tot 2014 deel uit van de groep. In dat jaar werd Moskou echter geschorst vanwege de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vorig jaar dat het tijd wordt om Rusland weer een plek aan de onderhandelingstafel te bieden en herhaalde die boodschap een paar dagen geleden. De EU, de Britten, de Fransen, de Duitsers en de Canadezen lieten echter weten daar geen heil in te zien zolang de Russen aanwezig blijven in Oekraïne.

De Japanse premier Shinzo Abe en zijn vrouw arriveren zaterdagmorgen in Biarritz voor de G7-top. (Foto: Reuters)

Dit jaar komt er geen slotverklaring

De G7-top zal maandag niet worden afgesloten met een slotverklaring, in tegenstelling tot eerdere jaren. De oorzaak daarvan is een akkefietje vorig jaar tussen de Amerikaanse president Trump en toenmalig gastheer Justin Trudeau, de premier van Canada.

De voortijdig vertrokken Trump was volgens Trudeau akkoord gegaan met de conceptverklaring, maar de Amerikaanse president trok zich vanuit Air Force One terug. Reden daarvoor was de houding van Trudeau jegens de Amerikaanse importtarieven. "Trudeaus optreden was mild in de persoonlijke gesprekken. Daarna geeft hij een persconferentie waarin hij uithaalt naar onze importheffingen. Erg oneerlijk en zwak", zo lichtte Trump zijn besluit op Twitter toe.

Macron besloot daarop dit jaar maar helemaal geen slotboodschap te publiceren: "Het is toch maar een stukje papier dat niemand leest", was zijn argumentatie.