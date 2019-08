De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag een decreet uitgevaardigd dat het mogelijk maakt om het leger in te zetten bij de bestrijding van de branden die momenteel in het Amazonegebied woeden. Dat liet hij vrijdag (lokale tijd) weten tijdens een televisietoespraak.

Het leger zal voorlopig tot en met 24 september worden ingezet voor het bestrijden en voorkomen van branden in de deelstaten waarover de Amazone zich uitstrekt. Daarbij hebben de militairen ook toestemming gekregen om op te treden in gebieden en regio's waar de inheemse bevolking leeft.

Bolsonaro zei dat de hoge temperaturen en droge perioden voor het grote aantal branden in de Amazone dit jaar hebben gezorgd. Woensdag beschuldigde hij niet-gouvernementele organisaties (ngo's) ervan de bosbranden te hebben gesticht, maar daar kwam hij donderdag van terug.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn hulp aangeboden. Hij sprak Bolsonaro vrijdagavond en zei dat de Verenigde Staten klaarstaan om te helpen.

Noodtoestand in grootste staat van Brazilië

In juli en augustus ontstaan er gewoonlijk veel bosbranden in de Amazone, omdat dit de start van de drogere periode in het gebied is. Begin augustus riep de grootste staat van Brazilië, Amazonas, de noodtoestand in het zuiden van de staat uit vanwege het grote aantal branden in de regio.

In São Paulo viel maandag de stroom uit en was het midden op de dag donker. Het is nog onduidelijk of de donkere lucht en de stroomstoring zijn veroorzaakt door rook van de branden uit het Amazonegebied.